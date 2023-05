Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Unbekannten in einem Fall von räuberischen Diebstahls in Schalke-Nord. Der Unbekannte wird verdächtigt, am Donnerstag, 8. Dezember 2022, ein Messer aus der Auslage eines Baumarktes an der Caubstraße eingesteckt zu haben. Als er den Kassenbereich samt Ware verlassen wollte, ohne zu bezahlen, sprach ihn der 44-jährige Ladendetektiv an und stellte sich dem Unbekannten in den Weg. Unvermittelt zog der Unbekannte das zuvor eingesteckte Messer, bedrohte den Ladendetektiv und verließ den Baumarkt samt Messer.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten Person bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/104850

