POL-GE: Zwei Autos kollidieren - Säugling in Klinik

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist die Polizei am Dienstag, 2. Mai 2023, in Buer gerufen worden. Gegen 11.05 Uhr wollte eine 28-jährige Autofahrerin vom Urban-von-Vorst-Weg nach links auf den Nordring abbiegen. Dort stieß sie mit dem Wagen einer 56-jährigen Frau aus Gladbeck zusammen, die mit ihrem Auto auf dem Nordring in Richtung der Kreuzung von Königswiese und Polsumer Straße fuhr. Ein Säugling, der im Wagen der 28-Jährigen aus Recklinghausen mitfuhr, wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

