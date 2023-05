POL-GE: Folgemeldung zu Polizei-Einsatz in Erle - Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort

Gelsenkirchen (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kind kam es am Dienstag, 2. Mai 2023, in Bulmke-Hüllen. Eine 50-jährige Essenerin fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Auto auf der Florastraße in Richtung Bismarckstraße. Etwa in Höhe der Margaretenstraße stieß ihr Außenspiegel gegen einen zwölfjährigen Fußgänger, der die Florastraße dort überqueren wollte. Durch den ...

