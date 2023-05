POL-GE: Polizei-Einsatz in Erle - Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort

Gelsenkirchen (ots) - Nachdem unbekannte Täter in ein Theater in Bismarck eingedrungen sind, hat die Polizei Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. In der Zeit von Sonntag, 30. April 2023, 16.30 Uhr, bis zum Montag, 1. Mai 2023, 16.30 Uhr, waren Unbekannte in das Gebäude an der Bismarckstraße eingedrungen und hatten dort diverses Inventar beschädigt und Räume verwüstet. Zudem ...

