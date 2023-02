LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots) - Von einem Firmengelände in der Passauer Straße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte Kupferkabel im Wert von ungefähr 250 Euro. Um auf das Gelände zu gelangen, beschädigten der oder die Täter einen Zaun und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.300 Euro. Die Tat ereignete sich in der zurückliegenden Nacht gegen 02.50 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei ...

mehr