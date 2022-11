POL-FR: Eimeldingen: Pkw fast komplett demoliert

Freiburg (ots) - Während eine 74-jährige Frau am Montag, 31.10.2022, gegen 15.00 Uhr, in einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße ein Paar Schuhe anprobierte, wurde ihr die auf dem Boden abgestellte Handtasche gestohlen. Die Geldbörse der Damen konnte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe des Schuhgeschäftes aufgefunden werden. Aus der Geldbörse fehlten etwa 300 Euro Bargeld. Medienrückfragen bitte an: Thomas ...

mehr