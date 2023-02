Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltrunkener Ladendieb

Sondershausen (ots)

In der Lohstraße bediente sich ein 39-Jähriger an den Auslagen der Spirituosen. Da er trotz der im Nachgang festgestellten mehr als 2,5 Promille immer noch Bedarf an Alkoholika hatte, beabsichtigte der Mann sich der Ware am Montagnachmittag ohne zu bezahlen zu bereichern. Ein Mitarbeiter des Marktes erwischte den Dieb hierbei. Dieser zeigte wenig Einsicht und renitent, was die Polizei zur Klärung des Sachverhalts auf den Plan rief. Diese nahmen die Anzeige wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen, in Höhe von nicht einmal vier Euro, auf.

