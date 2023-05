Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beleidigung und Schläge in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Angriff auf einen Jugendlichen in Erle am Mittwoch, 3. Mai 2023, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 17.40 Uhr hatte sich der 16-Jährige zusammen mit zwei 13-jährigen Mädchen auf einem Spielplatz in der Straße Lindemannsweg aufgehalten. Zwei ebenfalls vor Ort anwesende Jugendliche beleidigten das Gelsenkirchener Trio, das daraufhin den Spielplatz verließ. Als die beiden Jugendlichen ihnen daraufhin folgten und weitere Beleidigungen riefen, blieb der 16-Jährige stehen und forderte die Jugendlichen auf, dies zu unterlassen. Daraufhin wurde der Gelsenkirchener geschlagen, zu Boden geschubst und getreten. Auch eine der 13-Jährigen, die dazwischen gehen wollte, wurde geschubst. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen. Der verletzte 16-Jährige wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Die beiden tatverdächtigen Jugendlichen waren etwa 15 bis 17 Jahre alt und hatten beide schwarze Haare. Einer trug eine weiße Cap, eine orange-schwarze Sweatshirt-Jacke und eine graue Jogginghose. Der andere trug eine schwarze Cap, eine dunkelblaue Sweatshirt-Jacke sowie eine schwarze Hose. Die beiden Jugendlichen waren zudem in Begleitung von zwei Mädchen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell