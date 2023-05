Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl. Am Mittwoch, 15. März 2023, betrat gegen 15.40 Uhr ein bislang unbekannter Mann einen Tabakwarenladen auf der Bahnhofstraße in der Altstadt. Zunächst kaufte der Mann Zigaretten, dann holte er eine ausländische Währung aus der Tasche, sprach in rudimentärem Deutsch und deutete auf die Kasse. Daraufhin nahm die Kassiererin Bargeld aus der Kasse, das der Mann an sich nahm. Der Vorgang wiederholte sich. Unbemerkt entwendete der Tatverdächtige Bargeld. Eine unbekannte Frau, die ebenfalls den Laden betreten hatte, lenkte währenddessen eine andere Angestellte des Ladens ab. Die beiden Tatverdächtigen wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten Personen bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/104842

