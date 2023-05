Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor falschen Bank-Angestellten - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem falsche Bank-Mitarbeiter am Donnerstag, 4. Mai 2023, Bargeld von einer 83-Jährigen erbeutet haben, warnt die Polizei Gelsenkirchen vor dieser Masche. Ein unbekannter Täter rief die Gelsenkirchenerin gegen 10 Uhr an und berichtete ihr am Telefon von einer unberechtigten Kontoabbuchung. Ein vermeintlicher Sicherheitsbeamter, der das Gespräch übernahm, riet der Seniorin sogleich zur Sperrung ihrer EC-Karten und erfragte im Weiteren persönliche Daten sowie Kontonummern und zugehörige PINs. Im Anschluss daran erschien an ihrer Wohnanschrift in Beckhausen ein junger Mann, der ihre Bankkarten abholte, um diese sperren zu lassen. Erst mit einem Anruf bei der tatsächlichen Sparkasse fiel der Betrug auf, woraufhin die 83-Jährige ihre Karten sperren ließ. In dieser Zeit hatten die Täter aber bereits Geld von ihren Konten abgebucht.

Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Der Betrüger, der die Bankkarten der Seniorin abholte, ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur sowie dunkle, glatt gegelte Haare und trug zur Tatzeit dunkle Sportkleidung. Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 12 unter 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt nochmal ausdrücklich vor dieser Masche! Mitarbeiter eines Geldinstitutes erfragen niemals telefonisch sensible Daten. Geben Sie niemals Passwörter, Kontodaten oder Informationen zu Ihrem Kontostand und PIN-Codes telefonisch heraus. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihren Bankberater und alarmieren Sie im Zweifelsfall direkt die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell