Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßlicher Raub - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 4. Mai 2023, alarmierten Rettungskräfte die Polizei zum Parkplatz des Südfriedhofs an der Günnigfelder Straße in Ückendorf. Mitarbeiter von Gelsendienste hatten dort gegen 8 Uhr einen schwer verletzten 51-jährigen Gelsenkirchener vorgefunden. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Später bemerkte der Gelsenkirchener, dass ihm sein Portemonnaie fehlte.

Da die Polizei ein Raubdelikt nicht ausschließen kann, sucht sie nach Zeugen. Der 51-Jährige stand nach eigenen Angaben ab Mittwoch, 3. Mai 2023, unter dem Einfluss berauschender Mittel und hat ab dem Nachmittag keine Erinnerungen mehr. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise, vor allem rund um den Tatort, für den Zeitraum zwischen Mittwoch, 3. Mai 2023, 15 Uhr, und Donnerstag, 4. Mai 2023, 8 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

