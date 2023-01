POL-VDKO: Auffahrunfall mit drei beteiligten LKW und einem Transporter auf der BAB 61

Mendig (ots) - Am 17.01.2023 um 12:35 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Köln, kurz vor dem Parkplatz Thelenberg zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein PKW auf einen im Überholvorgang befindlichen LKW auf, woraufhin dieser mit einem weiteren LKW kollidierte. Insbesondere an dem PKW entstand aufgrund der Kollision erheblicher Sachschaden, ...

