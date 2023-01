Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zu Verkehrsunfall auf der A61 (Auftrag Nr. 4956877)

Mendig (ots)

Am 17.01.2023 um 12:35 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Köln, kurz vor dem Parkplatz Thelenberg zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein PKW auf einen im Überholvorgang befindlichen LKW auf, woraufhin dieser mit einem weiteren LKW kollidierte. Insbesondere an dem PKW entstand aufgrund der Kollision erheblicher Sachschaden, ein Trümmerfeld erstrecke sich über alle drei Fahrbahnen. Zum jetzigen Stand wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt. Zur Unfallaufnahme, Beseitigung der Fahrzeugteile und Bergung des PKW musste die Autobahn für circa 45 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Mendig, der Rettungsdienst, die Autobahnpolizei Mendig sowie die Autobahnmeisterei.

