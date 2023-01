Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Wochenendbericht der Polizeiautobahnstation Montabaur

Heiligenroth (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 06.01.2023 bis zum Sonntag, den 08.01.2023 kam es auf den Bundesautobahnen 3 und 48, im Rahmen von durchgeführten Verkehrskontrollen, zu mehreren straf- und verkehrsrechtlich relevanten Sachverhalten.

Am Freitag wurde hiesiger Dienststelle gegen 23:04 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3, in Höhe der Gemarkung Oberhonnefeld-Gierend gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein 23-jähriger Fahrzeugführer aufgrund von Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen. Dort drehte sich der Pkw, durchschlug einen Wildschutzzaun, touchierte seitlich einen Baum und kam entgegensetzt der Fahrtrichtung seitlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Sonntagmorgen wurde gegen 10:20 Uhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Ebenfalls am Sonntag wurde gegen 12:11 Uhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer festgestellt, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Über das gesamte Wochenende wurden auf den Bundesautobahnen 3 und 48 eine Vielzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Insgesamt wurden neun Geschwindigkeitsverstöße geahndet, wobei vier Fahrzeugführer mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell