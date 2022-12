Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Alleinunfall - Verkehrsbeeinträchtigung auf der BAB 48

Heiligenroth (ots)

Weitersburg - Am Montag, den 26.12.2022, gegen 17:28 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 56-jährige PKW-Fahrer befuhr die Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Trier. Die Unfallörtlichkeit befand sich zwischen dem Parkplatz Albrechtshof und der Ausfahrt Bendorf. Zum Unfallzeitpunkt regnete es und die Fahrbahn war nass. Vermutlich kam der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Böschung kam der PKW zum Stillstand. Der Fahrer wurde zwecks Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Richtungsfahrbahn Trier war für ca. eine halbe Stunde vollgesperrt. Aufgrund umfangreicher Bergemaßnahmen kam es zu einem Rückstau von mehreren Kilometern.

