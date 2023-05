Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hunderte Meter Kupferkabel geklaut - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte entwendeten in Horst im Zeitraum zwischen dem späten Dienstnachmittag, 9. Mai 2023, bis zum frühen Mittwochmorgen, 10. Mai 2023, mehrere hundert Meter Kupferkabel von einem Werksgelände auf der Johannastraße. Ein 48-jähriger Werksschutzleiter bemerkte gegen 6 Uhr die beschädigten Baustellenzäune und die entwendeten Kabel. Er alarmierte die Polizei und brachte den Diebstahl in fünfstelliger Schadenshöhe zur Anzeige. Die Polizei sucht Zeugen in diesem Fall von besonders schwerem Diebstahl. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell