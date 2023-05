POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt die Tattoos?

Gelsenkirchen (ots) - Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch, 10. Mai 2023, bei einem Verkehrsunfall in Schalke verletzt worden. Eine 51-jährige Frau aus Gelsenkirchen war um 17 Uhr mit ihrem Wagen auf der Gewerkenstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und wollte mit diesem in Höhe der Schwäbischen Straße nach links auf einen Supermarkt-Parkplatz abbiegen. Gleichzeitig überholte sie die ...

