POL-GE: Randalierer von Diensthund gebissen

Am Freitag dem 12.05.2023 gegen 23:15 Uhr wurden sechs Randalierer in einem Linienbus gemeldet. Polizeikräfte waren schnell vor Ort und kontrollierten die Gruppe an einer Haltestelle auf dem Fersenbruch. Hierbei zeigten sich drei Personen aus dieser Gruppe verbal höchst aggressiv, so dass ein Diensthundeführer mit Diensthund die Sicherung der Beamten vor Ort übernahm. Während der polizeilichen Maßnahme löste sich unvermittelt einer der Randalierer aus der Gruppe und griff nach dem Kopf des bellenden Diensthundes. Der 43-jährige Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde daraufhin in den rechten Unterarm gebissen. Den Anweisungen des Diensthundeführers hatte der Mann zuvor keinerlei Beachtung geschenkt. Die Bisswunde wurde durch hinzugerufene Rettungssanitäter erstversorgt. Im Anschluss wurde der Mann einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, von wo aus er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde.

