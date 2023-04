Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 18.04.2023:

Peine (ots)

Baumaterial von Baustelle gestohlen

Am Morgen des 11.04. ist auf einer Baustelle an Wilhelm-Rausch-Straße in Peine der Diebstahl von Baumaterialien festgestellt worden. Neben mehreren Säcken Putz und gleich 5 Paletten Bauplatten sind auch Kabel und eine Leiter gestohlen worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Tatzeitraum kann nur grob auf das vorherige Wochenende eingeschränkt werden. Aufgrund der Menge an Diebesgut ist wahrscheinlich ein Kleintransporter oder LKW genutzt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171-9990 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell