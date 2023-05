Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: E-Scooter Fahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag dem 12.05.2023 gegen 20:30 Uhr verunfallte ein 43-jähriger Gelsenkirchener auf der Ortrudstraße offenbar ohne jegliche Fremdeinwirkung, als der von ihm geführte E-Scooter im Kurvenbereich seitlich wegrutschte. Er zog sich bei dem Sturz eine Verletzung am Kopf sowie Schürfwunden an den Knien zu. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Vorsorglich wurde der Verletzte einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An dem E-Scooter befand sich kein Versicherungskennzeichen. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass aufgrund der zu erreichenden Höchstgeschwindigkeit, der E-Scooter ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis geführt worden ist. Das Kraftfahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Verkehrsunfallanzeige vorgelegt.

