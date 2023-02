LPI-G: LED Leuchte entwendet

Altenburg (ots) - Nobitz: Im Zeitraum vom 17.02. bis zum 20.02.2023 wurde im Leinawald an der dortigen Talsperre aus dem Tank eines abgestellten Radbaggers Dieselkraftstoff entwendet. Die Unbekannten hebelten hierzu den Tankdeckel auf, pumpten den Diesel ab und verursachten so Sachschaden an dem Bagger. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Altenburger Polizei eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03447/ 471-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr