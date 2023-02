LPI-G: Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein Einfamilienhaus im Ortsteil Kosma im Bereich Altenburger Land geriet am vergangenem Wochenende (17.02.2023 - ins Visier von Einbrechern. Gewaltsam drangen sie in das Haus in der Hauptstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Anwohnerin selbst war zur Tatzeit nicht zu Hause. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob die Täter Beute ergaunern konnten. Die Kripo in Altenburg ermittelt zum Geschehen und sucht nach ...

