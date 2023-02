Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fünf Fahrzeugaufbrüche am Wochenende

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter insgesamt fünf Fahrzeuge in den Stadtteilen Hand und Paffrath auf und entwendeten die fest verbauten Navigationssysteme. Gemeldet wurden die Aufbrüche an drei VW, einem BMW und einem Seat alle am Montagmorgen (27.02.).

Im Stadtteil Paffrath kam es zum Diebstahl aus zwei Pkw der Marke VW. Auf einem Parkplatz an der Paffrather Mühle schnitten die Täter die Schiebetüre eines Transporters auf, schlugen die Innenscheibe zum Fahrerraum ein und entwendeten das Navigationssystem sowie Teile der Mittelkonsole. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr dort abgestellt und am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr den Aufbruch festgestellt. In der Straße Auf'm Büchel wurde in einem ähnlichen Tatzeitraum das Fenster eines VW Cabrio eingeschlagen und ebenfalls das Navigationssystem sowie Teile der Armaturen entwendet.

Im Stadtteil Hand ereigneten sich drei Pkw-Aufbrüche. In der Franz-Heider-Straße wurden zwischen Sonntagabend (26.02.) und Montagmorgen (27.02.) die Scheiben von zwei Fahrzeugen der Marken Seat und BMW eingeschlagen und jeweils die fest verbauten Navigationssysteme gestohlen. In der August-Clostermann-Straße wurde bei einem VW zwischen Freitagmittag und Montagmorgen die Scheibe eingeschlagen und das Navigationsgerät ausgebaut.

Der Wert der entwendeten Fahrzeugsysteme wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden in jeweils mittleren bis höheren dreistelligen Bereichen.

Die Polizei nahm in allen fünf Fällen Strafanzeigen wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell