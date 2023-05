Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gullideckel entfernt - Tatverdächtiger gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag, 12. Mai 2023, einen Mann in Resse gestellt, der zuvor mehrere Gullideckel entfernt haben soll. Gegen 23.50 Uhr war eine Anwohnerin in der Friedhofstraße auf das Geschehen aufmerksam geworden. Nachdem sie sah, wie der 25-Jährige mehrere Gullideckel entfernte, rief sie die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen den Gelsenkirchener aufgrund von Zeugenaussagen auf der Ressestraße an. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftrafen dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die entfernten Gullideckel wurden von den Einsatzkräften wieder in die dafür vorgesehenen Vorrichtungen eingesetzt, sodass die Straße wieder ohne Gefahr befahrbar war. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

