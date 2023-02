Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise mit Schwerverletzten

Reutlingen (ots)

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 41-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag verletzt worden. Ein 66-jähriger BMW-Fahrer bog kurz nach zehn Uhr von einem Tankstellengelände aus in die Gustav-Schwab-Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit der Fahrradfahrerin, die in Richtung der Alteburgstraße den Radweg befuhr. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (rl)

Reutlingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der L384 entstanden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte ein 28 Jahre alter Mercedes-Lenker gegen 8.20 Uhr von der Auchtertstraße aus auf die Landesstraße einfahren. Dabei stieß er gegen den Anhänger eines vorfahrtsberechtigt aus Richtung Ohmenhausen kommenden Lkw eines 36-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (rn)

Nürtingen (ES): Unfall im Kreisverkehr

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 43 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in einem Kreisverkehr in der Carl-Benz-Straße erlitten. Eine ebenfalls 43 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr gegen 7.40 Uhr von der Humpfeltalstraße herkommend in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der bereits darin befindlichen Pedelec-Fahrerin. Diese stürzte in der Folge zu Boden und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen hat sich am Mittwochvormittag in Tübingen ereignet. Kurz nach zehn Uhr war eine 25 Jahre alte Frau mit einem Opel Corsa auf der Gmelinstraße in Richtung Hölderlinstraße unterwegs und wollte diese geradeaus überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelregelung der Kreuzung aufgrund von Wartungsarbeiten außer Betrieb. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zur Kollision mit dem auf der Hölderlinstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes Vito einer 55-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Opel um die eigene Achse und schleuderte auf den Gehweg. Dort erfasste das Fahrzeugheck eine Fußgängerin im Alter von 26 Jahren, die dadurch zu Boden gestoßen wurde. Anschließend stieß der Opel noch gegen eine Ampel, an der er zum Stehen kam. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden Autofahrerinnen sowie eine 84-jährige Insassin im Mercedes erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Alle vier Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 15.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war der Bereich Hölderlinstraße / Gmelinstraße teilweise gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Unfall in Brittheim

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag in Brittheim. Ein 21-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Trichtinger Straße in Richtung Bochinger Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte er mit dem Fahrzeug nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Kia eines 28-Jährigen. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Auch die Feuerwehr war vorsorglich zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Neustetten (ZAK): Bei Überholvorgang zusammengestoßen

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der K6920 verletzt worden. Ein 67-Jähriger befuhr gegen 7.40 Uhr mit seinem TV Touareg die Kreisstraße von Seebronn in Richtung Remmingsheim. Zwischen der Unterführung der B28 und dem Ortseingang von Remmingsheim überholte er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge den vorausfahrenden VW Golf einer 59-Jährigen, als ihm eine 27-Jährige mit ihrem Toyota Aygo entgegenkam. Der 67-Jährige versuchte noch, mit seinem Wagen nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Toyota aber nicht mehr verhindern. Der Touareg wurde in Richtung der Leitplanken abgewiesen und kam quer auf diesen zum Stehen. Der Toyota schleuderte noch gegen den Golf. Die 27 Jahre alte Toyota-Lenkerin erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 67-Jährige und die Golf-Fahrerin wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Beide wurden vor Ort versorgt, der 67-Jährige wurde anschließend ebenfalls in eine Klinik gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam für den Transport der Verletzten nicht zum Einsatz. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 36.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die K6920 bis etwa 11.20 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Fußgängerin verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 24 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der Einmündung Professor-Hahn-Straße / Dr. Hermann-Bizer-Straße erlitten. Ein 59-Jähriger bog gegen 11.10 Uhr mit seinem Peugeot von der Professor-Hahn-Straße nach rechts in die Dr.-Hermann-Bizer-Straße ab. Dabei erfasste er mit dem Wagen die 24-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte. Zur weiteren Behandlung wurde die Fußgängerin in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell