Raunheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag (16.05.) haben bislang noch unbekannte Täter einen Firmenwagen aufgebrochen und zwei Bohrhämmer aus dem Innenraum gestohlen. Das Auto war seit 17 Uhr am Montagabend in der Neckarstraße abgestellt. Gegen 6 Uhr bemerkten Zeugen die zerstörte Heckscheibe an dem Transportfahrzeug und verständigten die Polizei. Mit zwei Bohrhämmern der Marke Milwaukee im Gesamtwert von rund ...

