Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Straftaten durch minderjährige Tatverdächtige

Gelsenkirchen (ots)

Polizeiliche aufgefallen sind drei Kinder am Montag, 15. Mai 2023, zwischen 18 und 19 Uhr, in der Straßenbahnlinie 302 vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen in Richtung Buer. Die elfjährigen Tatverdächtigen äußerten sich gegenüber zwei 15-jährigen Gelsenkirchenerinnen zunächst in der Straßenbahn und später im Bereich des Goldbergplatzes sexuell anstößig und beleidigend. Im weiteren Verlauf berührten die Tatverdächtigen die beiden Gelsenkirchenerinnen unsittlich, woraufhin diese wieder in die Straßenbahnlinie 302 einstiegen, um sich der Situation zu entziehen. Eine der 15-jährigen traf im Laufe des Tages im Bereich des Goldbergplatzes wiederholt auf die Gruppe der Tatverdächtigen und wurde von ihnen erneut auf sexueller Grundlage beleidigt. Die Gruppe der Tatverdächtigen wird im gleichen Zeitraum, zwischen im Bereich des Goldbergplatzes zudem verdächtigt mit einem Gewaltdelikt in Verbindung zu stehen. Eine 14-jährige Gelsenkirchenerin war in Begleitung ihrer Freundin, als sie von vier Kindern aufgefordert wurde, ihr Bargeld herauszugeben. Als sie dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde sie von den Tatverdächtigen körperlich angegriffen. Die Beschreibung der Tatverdächtigen korrespondiert mit dem äußerlichen Erscheinungsbild aus dem vorangegangenen Sachverhalt. Durch Fahndungsmaß-nahmen der hinzugerufenen Polizei wurden die minderjährigen Tatverdächtigen im Nahbereich angetroffen und ihre Personalien festgestellt.

