Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise gesucht

Buchholz (WW) (ots)

Am frühen Dienstagabend ereignete sich um 18:00 Uhr in der Hauptstraße in Buchholz (WW) eine Verkehrsunfallflucht. Der männliche Fahrer eines schwarzen VW Passat Kombi mit französischen Kennzeichen fuhr auf einen vorausfahrenden Transporter auf und flüchtete anschließend über die angrenzenden Dörfer und Nebenstraßen von der Unfallstelle. Der PKW des flüchtigen Fahrzeugführers dürfte im Bereich der Fahrzeugfront erheblich beschädigt sein. In der Ortslage Muß sind Fahrzeugteile des Unfallfahrzeuges auf- und sichergestellt worden. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, dunkle Haare, ca. Mitte 50 Jahre alt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

