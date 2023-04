Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Urbach (ots)

Am Dienstagmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 12:40 Uhr bis 13:30 Uhr in der Puderbacher Straße in Urbach einen Laser - Geschwindigkeitsmessung durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt an der Meßstelle innerhalb der geschlossenen Ortschaft 50 km/h. Bei den Messungen ahndeten die Beamten 5 Verstöße im Verwarngeldbereich und 5 Verstöße im Anzeigenbereich. Die schnellste Messung betrug 72 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell