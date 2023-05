Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Westtünnen (ots)

Am Mittwoch, 24. Mai, forderte ein Auffahrunfall auf dem Unteren Heideweg zwei verletzte Personen. Gegen 18.10 Uhr beabsichtigten eine 24-jährige Pedelec-Fahrerin und eine 12-jährige Radfahrerin vom Unteren Heideweg nach links in die Brehmstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt hielten sie vor dem Abbiegevorgang auf der Fahrbahn an. Eine nachfolgende, 48-jährige Autofahrerin, hielt zunächst hinter den beiden Zweiradfahrerinnen an, fuhr dann aber wieder an und auf das Pedelec auf. Die 24-jährige stürzte daraufhin zur Seite auf das Kind, welches in der Folge ebenfalls zu Fall kam. Hierbei verletzten sich beide Personen leicht. Die Zweiradfahrerinnen aus Hamm konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Audi-Fahrerin, ebenfalls aus Hamm, blieb unverletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an dem Pedelec. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell