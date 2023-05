POL-HAM: Drei Verletzte nach Unfall auf Lippestraße

Hamm-Mitte (ots) - Eine 33-Jährige wurde am Montag, 22. Mai, im Pilsholz von einem Exhibitionisten belästigt. Das Frau war mit ihrem Fahrrad gegen 14.40 Uhr auf der Straße Am Pilsholz unterwegs und fuhr in Höhe der Bahnschranken in das Waldstück. Hier traf sie auf einen Mann, der sich ihr in den Weg stellte, seine Hose herunterließ und sein Glied zeigte. Dabei machte er anzügliche Bemerkungen. Die 33-Jährige schrie den Mann an, der sich daraufhin umgehend auf einem ...

