POL-HAM: Bei Verkehrskontrolle: Fahrerin unter Drogeneinfluss, Beifahrer hat offenen Haftbefehl

Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Unfall auf der Lippestraße am Montag, 22. Mai, 18 Uhr, wurden drei Personen verletzt. Eine 26 Jahre alte Frau fuhr in ihrem Seat in Fahrtrichtung Westen und wollte in die Straße Im Giesendahl abbiegen. Eine dahinterfahrende 34 Jahre alte Frau kollidierte dabei zunächst in ihrem VW mit dem Seat, wich dann weiter aus und stieß mit einem Baum zusammen. Die Seat- und die VW-Fahrerin sowie ...

mehr