LPI-SHL: Täuschung missglückt

Kaltennordheim (ots) - In einem Automatenraum einer Bankfiliale in der August-Bebel-Straße in Kaltennordheim manipulierten bislang unbekannte Täter an einem Geldautomaten im Bereich des Türgriffs. Ein Öffnen des angegriffenen Automaten misslang, sodass kein Entwendungsschaden entstand. Jedoch ist das Türschloss nachhaltig beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 26.01.2023 bis 30.01.2023. Die Bilder der Überwachungskamera werden gegenwärtig ausgewertet. ...

mehr