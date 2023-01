LPI-SHL: Fußgängerin angefahren

Barchfeld (ots) - Montagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife zwei Radfahrer in Barchfeld. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass einer der Beiden Drogen bei sich hatte. Diese gab er freiwillig an die Polizeibeamten heraus. Im Rucksack des 47-Jährigen konnten bei der Durchsuchung noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

