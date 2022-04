Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtig

Neubrandenburg (ots)

Am Vormittag des 26.04.2022 kam es in der Woldegker Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Radfahrerin verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau gegen 08:25 Uhr die Woldegker Straße auf dem Radweg in Richtung Zentrum. Unmittelbar vor dem Erreichen des Kreuzungsbereichs zur Sponholzer Straße schaltete die dortige Ampel von Rot auf Grün. Beim Überqueren der Straße, wurde sie vermutlich von einem in die Sponholzer Straße abbiegenden Transporter übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und zog sich eine Kopfverletzung und Abschürfungen zu, welche im Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Frau gilt vorbehaltlich weiterer Untersuchungen als leichtverletzt. An ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Der Transporter entfernte sich unberechtigt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Renault Transporter mit polnischen Kennzeichen gehandelt haben. Als Fahrzeugführerin wurde von mehreren Zeugen eine zierliche, kleine Frau mit auffallend blonden Haaren beschrieben. Außerdem soll das hintere Kennzeichen des Transporters eine Delle haben.

Gegen die Unbekannte wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Wer Hinweise auf die Identität der Frau oder auf das von ihr geführte Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell