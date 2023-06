Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Ladendieb schlägt zu und flüchtet (Bild)

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 16.36 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person Alkoholflaschen aus einem Regal eines Verbrauchermarktes in der Münsterstraße und flüchtete mit diesen durch einen Notausgang. Als er mit einem Fahrrad flüchten wollte, konnte der Ladendetektiv ihn zunächst an einer Flucht hindern. Dann jedoch schlug der Unbekannte gegen das Handgelenk des Ladendetektivs und konnte anschließend zu Fuß flüchten. Das Fahrrad, welches möglicherweise gestohlen worden sein könnte, ließ er zurück. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Damenrad mit Korb auf dem Gepäckträger.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Person und/oder zum Fahrrad machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.15 Uhr entwendeten unbekannte Personen in einem Lebensmitteldiscounter an der Wiesenstraße die Geldbörse und einen Schlüssel einer 82-jährigen Frau aus deren Handtasche. Ihre Tasche hatte sie in dem mitgeführten Einkaufswagen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491-99936-0) entgegen.

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Geschäftsräume

Von Dienstag, 13. Juni 2023, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 14. Juni 2023, 07.45 Uhr brachen unbekannte Personen im Corveyweg in die Geschäftsräume eines Online-Marketing-Unternehmens ein. Entwendet wurde diverses Arbeitsmaterial, wie Kameras samt Zubehör, Drohne, Macbook. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Verkaufscontainer

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, gegen 03.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Am Zitadellenpark Zugang zum verschlossenen Verkaufscontainer der dortigen Beachbar und entwendeten diverse alkoholische Getränke und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand eine Mülltonne

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, gegen 19.45 Uhr wurde der Polizei ein Mülltonnenbrand am Bahnhof in der Bahnhofstraße gemeldet. Diese war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten und konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Dienstag, 13. Juni 2023, 17.45 Uhr bis Mittwoch, 14. Juni 2023, 11.43 Uhr zerstachen unbekannte Personen in der Rolf-Dieter-Brinkmann-Straße den hintern linken Reifen eines Peugeot 208. Das Fahrzeug stand auf dem Grundstück eines dortigen Wohnhauses. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, gegen 6.40 Uhr, fuhr eine 36-jährige Autofahrerin aus Gehrde auf der Lehmder Straße in Richtung Osterfeine und wollte nach links in die Straße Buchenwal abbiegen. Als sie sich bereits im Abbiegevorgang befand, kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Focus, der die abbiegende Autofahrerin überholen wollte. Der noch unbekannte Fahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß über den Buchenwall in Richtung Diepholz. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das zurückgelassene Fahrzeug wurde sichergestellt. Sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Fahrzeugs nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, gegen 13.20 Uhr, fuhr eine 71-jährige Autofahrerin aus Lohne auf dem Möhlendamm in Richtung An der Kirchenziegelei. Beim Überqueren der Vechtaer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, 43-jährigen Fahrerfahrer aus Lohne. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 16.32 Uhr, fuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Kreuzstraße und wollte nach rechts auf die L845 abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer 42-jährigen Fahrradfahrerin, die die L845 überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und wurde leicht verletzt.

