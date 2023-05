Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag parkte der Fahrer eines weißen PKW Seat Leon diesen in Sonneberg in der Steinacher Straße ab. Gegen 14.35 Uhr stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel beschädigt wurde. Nach Spurenlage streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den Spiegel und entfernte sich dann, ohne seinen erforderlichen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen, von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Sonneberg, Tel. 03675 8750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell