LPI-SLF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Radfahrer die Ziegenrücker Straße in Neustadt/Orla. Aus bisher unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam zu Fall. Er zog sich Verletzungen zu. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

