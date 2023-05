LPI-SLF: Verkehrsunfall mit getöteten Radfahrer

Leutenberg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 80-jährige Motorradfahrer die Bundesstraße 90 aus Richtung Grünau kommend in Richtung Leutenberg. Aus bisher unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort verstarb er tragischer Weise am heutigen Morgen an seinen ...

mehr