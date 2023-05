Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Pößneck (ots)

Am heutigen Morgen, 00.01 Uhr, wurde eine 31-jährige Fahrzeugführerin in Pößneck, in der Friedrich-Engels-Straße, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Frau wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Je nach Ausgang der Blutuntersuchung wird gegen die Frau ein Strafverfahren oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

