Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verkehrsunfallfluchten Am Mittleren Watzenbach in kurzer Zeit

Saalfeld (ots)

Am Montag, gegen 12.15 Uhr, parkte eine Fahrzeughalterin ihren roten PKW Hyundai in Saalfeld, Am Mittleren Watzenbach ab. Als sie gegen 13.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass dieses beschädigt war. Der Verursacher des Schadens entfernte sich, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der LPI Saalfeld-Inspektionsdienst, Tel.: 03671 560 in Verbindung zu setzen.

Gegen 14.15 Uhr meldete sich eine weitere Fahrzeughalterin und teilte ebenfalls eine Unfallflucht in Saalfeld, Am Watzenbach mit. Der 59-jährige Fahrer eines LKW beschädigte den abgestellten PKW der Frau und entfernte sich, ohne den Schaden zu melden, vom Unfallort. Der Verursacher konnte im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell