Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Brand in Freiligrathstraße gesucht

Rudolstadt (ots)

Die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sucht nach dem Brand in der Rudolstädter Freiligrathstraße Zeugen. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es kurz nach 01:00 Uhr zu einem Brand, wodurch Schaden in Höhe von rund 800.000 Euro entstand- es wurde bereits polizeilich berichtet. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden dringend Zeugen gesucht. Neben Personen, die kurz vor Schließung des Pubs noch dort aufhältig waren, werden auch Zeugen, die Fotos oder Videos vom Brand/ Einsatz gefertigt haben, dringend gebeten, sich an die KPI Saalfeld zu wenden. Nach einer Kontaktaufnahme unter 03672-417 1464 wird man Sie dann bitten, das gefertigte Bild-und Videomaterial gemäß Absprache zu Verfügung zu stellen bzw. Sie dementsprechend befragen. Am Sonntag befand sich der Brandursachenermittler im Einsatz- es wird aufgrund der Fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Die Umstände und Hintergründe werden gegenwärtig aufgearbeitet und auch Zeugenbefragungen stehen noch aus. Sobald fundierte Hinweise auf die Entstehung des Feuers vorliegen wird eigenständig nachberichtet.

