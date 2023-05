LPI-SLF: Verkehrsunfall

Neustadt/Orla (ots) - Am Samstag, gegen 14.50 Uhr, befuhr der 28-jährige Fahrer mit seinem Motorrad BMW die Landstraße 1077 aus Moderwitz kommend in Richtung Steinbrücken. Nach dem Ausgang einer Kurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und in der weiteren Folge zu Fall. Er wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Rückfragen ...

mehr