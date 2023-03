Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Straften leicht rückläufig

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten in der Polizeiinspektion Edenkoben ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Insgesamt erfasste die Polizei 1.226 Straftaten, 2,7 Prozent weniger als 2021. Die Aufklärungsquote sank in 2022 auf 52,8 Prozent, während sie in 2021 noch bei 59,8 Prozent lag. Erfreulicherweise lässt es sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Edenkoben verhältnismäßig sicher leben. Denn die Häufigkeitszahl, die Anzahl der bekannt gewordenen Straftaten pro 100.000 Einwohner, liegt in der Gesamtbetrachtung mit einem Wert von 4.306 klar unter dem Durchschnittswert des Landes von 5.668. Die Wahrscheinlichkeit, im Bereich der Polizei Edenkoben Opfer einer Straftat zu werden, ist damit weitaus geringer als in anderen Regionen. Während die Diebstähle unter erschwerenden Bedingungen rückläufig waren, sind die Rohheitsdelikte - hierunter fallen Raub- und Körperverletzungsdelikte sowie Straftaten gegen die persönliche Freiheit - um 45 Fälle angestiegen und erreichen mit 250 Taten nach 2019 einen neuen Höchststand. Im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte, zu denen sämtliche Betrugsarten zählen, kann zwar ein Rückgang um 62 Taten verzeichnet werden, dennoch bereitet auch im Bereich der PI Edenkoben die versuchten Betrüge mittels der "WhatsApp-Masche" Sorgen, zumal dabei immer wieder versucht wird, älteren Menschen finanziellen Schaden zuzufügen. Die Polizei appelliert: Schützen Sie ihren WhatsApp-Account vor Betrug. Entlarven Sie Betrüger, indem Sie um eine Sprachnachricht bitten oder rufen Sie vor einer Überweisung die Person an, um deren Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet. Weitere Informationen zur PKS der Polizei Edenkoben finden Sie unter https://s.rlp.de/Mqko3

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell