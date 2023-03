Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gesamtunfallzahlen bei der Polizei Edenkoben steigen

Edenkoben (ots)

Alle sieben Stunden ereignete sich im Jahr 2022 ein Verkehrsunfall, während alle 54 Stunden bei einem Unfallgeschehen eine Person verletzt wurde. Das ist die Bilanz der Polizei Edenkoben zur Unfallstatistik 2022. Insgesamt wurden 1.235 Verkehrsunfälle registriert. Eine Person erlitt tödliche Verletzungen. Von weiteren 196 verletzten Personen erlitten 41 Verkehrsteilnehmer schwere, 154 Personen leichte Verletzungen. Auffällig ist der Anstieg der Verkehrsunfallfluchten. Bei 275 Unfällen mit anschließender Flucht wurde in den letzten fünf Jahren ein Anstieg von 16 Prozent verzeichnet. Insbesondere Blechschäden werden von vielen Autofahrern nicht mehr ernst genommen. Wer einen Sachschaden angerichtet hat, muss zunächst eine "angemessene Zeit" warten. Falls sich der Geschädigte nicht meldet, muss sich der Unfallverursacher bei der Polizei melden. Ansonsten macht er sich wegen Fahrerflucht strafbar. Besorgniserregend ist leider der Anstieg der verkehrsunfallbeteiligten Pedelec-Fahrer. Waren im Jahr 2018 noch 3 Pedelec-Fahrer in Verkehrsunfälle verwickelt, so kam es im Vergleichszeitraum 2022 zu 18 Pedelec-Unfällen. Bei den meisten Unfällen wurden die Nutzer verletzt. Die Polizei warnt: Pedelecs haben je nach Position des Akkus und des Antriebs einen veränderten Schwerpunkt, was sich auf das Fahrverhalten und den Bremsweg auswirken kann. Die Fahrräder sind deutlich schwerer und wiegen oft über 20 Kilogramm, beschleunigen schneller und reagieren in Kurven und beim Bremsen anders als ein herkömmliches Fahrrad, was häufig von den Nutzern unterschätzt wird. Auch im zurückliegenden Jahr waren Sicherheitsabstand und Geschwindigkeit mit die am häufigsten Unfallursachen. Weitere Einzelheiten zur Unfallstatistik 2022 finden Sie unter https://s.rlp.de/1NeSj

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell