Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - vorbildliche Eltern, zufriedene Polizei

Schwegenheim (ots)

Eine Schulwegkontrolle ohne jegliche Beanstandung fand gestern Morgen in der Straße "Am Bahndamm" in Schwegenheim statt. Insbesondere lobten die eingesetzten Beamten die sorgfältige Kindersicherung, welche bei der Kontrolle im Fokus stand.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell