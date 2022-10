Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt/-Innenstadt: Gleich zwei Bäckereieinbrüche; Tatzusammenhang wahrscheinlich - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarstadt/-Innenstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft gleich in zwei Bäckereien in Mannheim ein. Sowohl in der Mittelstraße als auch in den P-Quadraten verschafften sich der oder die Unbekannte/-n durch gewaltsames Öffnen einer Zugangstür Zutritt zum Ladeninnern, wo sie jeweils einen Tresor mit Bargeld entwendeten. Der geschätzte Gesamtdiebstahlsschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde noch in der Nacht mit der Spurensicherung an beiden Tatorten beauftragt. Die weiteren Ermittlungen führen die Polizeireviere Mannheim-Innenstadt und Mannheim-Neckarstadt.

Zeugen, die verdächtige Personen sowie Fahrzeuge in diesem Zusammenhang gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 3301-0 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt oder unter der Tel.: 0621 1258-0 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

