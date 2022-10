Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Dieseldiebe vorläufig festgenommen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 19:40 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er zwei unbekannte Personen an der Tank-und Rastanlage Hockenheim-West in Fahrtrichtung Heilbronn festgestellt hatte, welche offenbar Kraftstoff aus den dort geparkten Fahrzeugen entwendeten. Sofort suchten Einsatzkräfte die Tatörtlichkeit auf. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchten die beiden Männer, von denen eine Personenbeschreibung vorlag, sich zunächst von der Örtlichkeit zu entfernen. Noch bevor diesen jedoch die Flucht gelang, konnten die beiden 40 und 48 Jahre alten Männer noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen wurden anschließend zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. In den Fahrzeugen der beiden Männer fanden die Einsatzkräfte schließlich mehrere, zum Teil mit Kraftstoff gefüllte, Kanister sowie weitere Beweismittel. Diese wurden sichergestellt. Wie hoch der Gesamtdiebstahlsschaden ist und wie viele Fahrzeuge von dem Kraftstoffdiebstahl betroffen sind, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

