Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Radfahrerin nach Sturz verletzt

Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Sonntagabend stürzte auf dem Hurstwiesenweg eine 54-jährige Fahrradfahrerin alleinbeteiligt und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die 54-Jährige fuhr samt Hundeanhänger gegen 19 Uhr auf dem dortigen Radweg in Richtung Tairnbach, als sie auf einer laubbedeckten Holzbrücke offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte. Mit Verletzungen im Beinbereich musste die Radfahrerin noch vor Ort erstversorgt werden, bevor sie zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und stationär behandelt wurde. Der im Hundeanhänger mitgeführte Hund blieb unversehrt. Die Ermittlungen zur Feststellung des bei dem Unfall entstandenen Sachschaden dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell