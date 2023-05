Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht/ Verdacht Illegales Autorennen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Sonntagabend, kurz vor 21:00 Uhr, verunfallte in der Oststraße in Rudolstadt ein Fahrzeug und der Fahrer beging anschließend Unfallflucht. Zeugen beobachteten, wie der schwarze Audi mit RU (Rudolstadt)-Kreiskennung aus dem Gewerbegebiet Kirchhasel mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit angefahren kam. In der Oststraße dann kam der bislang Unbekannte in einer Kurve von der Straße ab und stieß mit einer Warnbake zusammen, die dadurch beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Zeugen notierten sich jedoch das Kennzeichen, sodass die Ermittlungen dementsprechend geführt werden. In diesem Zusammenhang wird auch der Verdacht des Illegalen Autorennens geprüft, da ein PKW Mercedes bei der rasanten Fahrt des Audi ebenfalls eine Rolle gespielt haben könnte. Hinweise in beiden Angelegenheiten nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

